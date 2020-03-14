Koronavirüste vaka 5’e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sabah Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs vaka sayısının 2’ye çıktığını söyledi. Koca, öğleden sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Ulaştırma Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın katılımıyla topladığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ardından vaka sayısının 5’e ulaştığını duyurdu. ağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sabah Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs vaka sayısının 2’ye çıktığını söyledi. Koca, öğleden sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Ulaştırma Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın katılımıyla topladığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ardından vaka sayısının 5’e ulaştığını duyurdu. Bakanlar Gül ve Turhan ile basın toplantısı düzenleyen Koca, “İlk 2 vakamızın belli bir odağa bağı olduğunu söylemiştik. Size bu saatte aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek zorundayım. Bu son derece üzücü olmakla birlikte ihtimal dahilindeydi. Üzüntümüzü azaltan bir realite var. Tanımlı çerve içinde olduğunu söylemek istiyorum. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı” dedi. Koca “Mevcut tabloda yayılımın olası sınırlarını biliyoruz. 10 Mart itibarıyla olayın Türkiye’deki seyri eldeki veriler baz alınırsa diğer ülkelere göre avantajdır. Sağduyulu olmalıyız, tedirgin olmamalıyız” diye konuştu.

Ziyaretçi sınırlaması

Bakan Koca, hastanelerle ilgili yeni tedbirler alındığını belirterek, “Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek. Mesai saatleri dışında sadece 1 kişiye izin verilecek” dedi. Raporla ilaç alan yaşlı vatandaşlara müjdeyi verenKoca, “İlaçlarını raporla alan yaşlı vatandaşlarımızın rapor süreleri dolduğunda hastaneye tekrar başvurmadan ilacını doğrudan alabilmesi Aile Bakanlığımızla görüşüldü. Bir iki güne bu yaklaşımı devreye sokmuş olacağız” dedi.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Twitter hesabından “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır” duyurusunu yaptı.

184 Alo Korona Hattı



Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs kaptığından şüphelenen vatandaşların Alo 184 Korona Hattı’nı aramalarını istedi.



9 ülkeye uçuş yasağı



Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, daha önce İran, İtalya, Güney Kore, Irak ve Çin olmak üzere 5 ülke için alınan uçuş yasağı kapsamına 9 ülkenin daha alındığını açıkladı. Turhan, “Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya yapılan seferler cumartesi günü (bugün) sabah saat 08:00’dan itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulacaktır. Bu tarih Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla ileriye ya da geriye alınabilir” dedi.



İçişleri Bakanlığı’nca da 81 İl ve Hudut İdare Mülki Amirliklerine gönderilen genelgeyle bugün saat 08.00’den itibaren Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan Türkiye’ye yolcu girişleri tüm hudut kapılarından durduruldu. Türkiye’den de bu ülkelere seyahatlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.



Cezaevinde görüş yok



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de bakanlığının aldığı tedbirleri açıkladı. Gül, “Açık ve kapalı cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelendi. Bu süre sonunda Bilim Kurulu konuyu yeniden değerlendirecek. Zorunlu durumlarda Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla görüş yapılabilecek. 2 hafta süreyle açık cezaevinde kalanların özel izin hakları ertelendi. Çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odaları iki hafta süreyle kullanılmayacak” dedi.

Kovid-19 testi



Koronavirüs belirtilerini gösteren hastadan, alt ve üst solunum yolları numuneleri alınıyor. Alınan numuneler Ankara, İstanbul, Adana, İzmir, Samsun ve Erzurum’da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı laboratuvarda yerli kitlerde işlenerek sonuçlandırıyor.



Themis’e dezenfeksiyon



Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı, koronavirüse karşı dezenfekte edildi. İBB’den gelen 16 ekip, dün adliyede dezenfekte işlemi yaptı. Günde binlerce kişinin giriş yaptığı adliye, duruşma salonlarından oturma alanlarına, kapı kulplarından, girişlerinde yer alan X-Ray cihazlarına kadar ilaçlı suyla dezenfekte edildi. Adliyenin atriumunda yer alan Themis heykellerine de dezenfekte işlemi uygulandı.









101 referans hastane



Koronavirüse karşı ocak ayında 25 referans hastane belirleyen Sağlık Bakanlığı, bu sayıyı 101’e çıkardı. Ancak yeni referans hastenelerin listesi açıklanmadı. Öte yandan bakanlığın 7 bölgede ayrıca karantina hastanesi oluşturduğu da öğrenildi.



‘Cumayı evde kılabilirsiniz’



Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüsün görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubundaki Müslümanların, “mazeretli” sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabileceklerini bildirdi.









Koronavirüs kavgası



Konya’da Afgan uyruklu Habibullah, koronavirüs tartışmasında psikolojik tedavi gören Uğur G. tarafından bıçaklandı. Göğsünden yaralanan Habibullah, hastaneye kaldırılırken, Uğur G. de gözaltına alındı.



Duruşmalara erteleme önerisi



Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli makamlara, tutuklu işlere yönelik soruşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi önerisinde bulundu.



Toplu ulaşım kullanımında düşüş



Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul’da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 10 azaldı. Vatandaşların otomobillerini kullanması ve okulların tatil edilmesi nedeniyle saat 17.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 56’ya ulaştı.









Eldivenli Malkovich’e kolonya









İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emmy ödüllü Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich’i ağırladı. Malkovich ikram edilen kolonyayı eldivenli ellerine döktürdü.

