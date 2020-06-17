17.06.2020 - 16:14 | | İHA
Koruma altında! Böyle görüntülendi...
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan çöl varanı görüldü.
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi kırsalında vatandaşlar, tarlada nesli tükenme tehlikesi yaşadığı için koruma altına alınan çöl varanı gördü.
Çöl varanını gören vatandaşlar, durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden ekipler, çöl varanını kayıt altına aldıktan sonra güvenli bir bölgeye gitmesini sağladı.
Ünlü çiftin oğlunun acil servis önünde ‘yanlışlıkla’ öldürüldüğü saldırı kameradaŞişli'de 7 Ocak tarihinde, ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolph Ward Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Akın Kutlu hakim karşısına çıktı. Sanık Akın Kutlu savunmasında, "Aileden özür diliyorum. Yanlışlıkla oldu" dedi. Duruşmada anne Figen Mays ağlayarak verdiği ifadesinde, "Oğlum kollarıma düştü, sonra da yere düştü. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" derken, baba Randolp Ward Mays ise ağlayarak "Şikayetçiyim" dedi.