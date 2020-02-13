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13.02.2020 - 10:53 |

KPSS-2020/4 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS-4 kılavuzu

ÖSYM dün "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır." duyurusunda bulundu. Bu gelişme heyecan yaratırken başvuru tarihleri gündem oldu. "KPSS-2020/4 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusu sık sık soruluyor.

KPSS-2020/4 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS-4 kılavuzu

 

Sağlık Bakanlığı yaklaşık 8 bin sağlık personeli alacak. Dün ÖSYM konu hakkında duyuru yaparak başvuru tarihlerini adaylarla paylaşıp KPSS-2020/4 kılavuzunu yayımladı. Şimdi başvuru tarihleri araştırılıyor ve kılavuz incelenmek isteniyor. İşte detaylar...

KPSS-2020/4 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS-2020/4 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercih başvuruları 14-20 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

KILAVUZU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/4 Tercih Kılavuzuna saat 13.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar, tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."

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