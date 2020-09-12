KPSS Alan Bilgisi sınavı saat kaçta başlayacak? 2020 KPSS Alan sınavı kaç dakika sürecek?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınavları bu hafta sonu üç ayrı oturumda tamamlanacak. 9 farklı alanda gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ilk iki oturumu 12 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek. KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ilk oturumu 12 Eylül saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara adaylar alınmayacak.

KPSS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK SONA ERECEK?

KPSS Alan Bilgisi sınavının ilk oturumu 12 Eylül Cumartesi 10:15'te başlayacak. İlk oturum kapsamında adaylar Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekomomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden sınava tabi tutulacak

KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu 12 Eylül Cumartesi 14:45'te başlayacak. KPSS Alan Bilgisi ikinci oturumu Hukuk, İktisat ve Maliye bölümlerinden gerçekleştirilecek.

KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu 13 Eylül Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Adaylar üçüncü oturumda İşletme, Muhasabe ve İstatistik alanlarından sınava tabi tutulacak.

12 Eylül Cumartesi KPSS Alan Bilgisi ilk oturumunda Kamu Yönetimi alanından adaylar a 40 soru yöneltilecek ve 50 dakika süre tanınacak. Uluslararası İlişkiler alanından sınava girecek olan adaylara 40 soru ve 50 dakika süre tanınacak. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanından sınava girecek olan adaylara 40 soru ve 50 dakika süre tanınacak. İlk oturum 10:15'te başlayacak 12:45'te sona erecek.

İl oturumun ardından başlayacak olan KPSS Alan Bilgisi ikinci oturumu 14:45'te başlayacak 17:15'te sona erecek.

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu 13 Eylül Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. İşletme, Muhasabe ve İstatistik alanlarından sınava tabi tutulacak olan adaylara 160 dakika süre verilecek. KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu 12:55'de sona erecek.