KPSS başvuru işlemleri ne zaman yapılacak, son gün ne zaman? KPSS 2020 sınav tarihleri

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) her yıl olduğu gibi bu yıl da uygulanacak. Düzenli olarak her yıl atamaların da gerçekleştiği KPSS 2020 için geri sayım başladı. Yıl boyu sınava hazırlığını sürdüren ve halen devam etmekte olan milyonlarca aday, KPSS başvuru işlemlerini tamamlamak istiyor. Peki KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? İşte 2020 KPSS sınav tarihleri...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ön Lisans başvuru işlemleri 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) geç başvuru işlemi 22-23 temmuz 2020 tarihinde alınacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün geç başvuru işlemi 22-23 temmuz 2020 tarihinde alınacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün geç başvuru işlemi 22-23 temmuz 2020 tarihinde alınacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) geç başvuru işlemi 22-23 Temmuz 2020 tarihinde alınacak.

KPSS Ön Lisans geç başvuru işlemi 10-11 Eylül 2020 tarihinde alınacak.

KPSS Ortaöğretim geç başvuru işlemi 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde alınacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) geç başvuru işlemi 24 Kasım 2020 tarihinde alınacak.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.