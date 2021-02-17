KPSS başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlıyor?

KPSS başvuruları için geri sayım başladı. Büyük önem arz eden başvuru tarihleirni kaçırmak istemeyenler "KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS Lisans sınavı ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.

KPSS 2021 BAŞVURULARI VE SINAV TARİHİ

KPSS Lisans başvuruları 28 Mayıs'ta başlayacak ve 14 Haziran'da son bulacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 1 Ağustos'ta gerçekleşecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün ve 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavları 8 Ağustos'ta yapılacak.

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise ÖSYM tarafından 15 Ağustos'ta uygulanacak.