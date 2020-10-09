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09.10.2020 - 14:11 |

Sayılı günler kaldı... KPSS lisans sınav sonuçları hangi tarihte açıklanıyor?

KPSS sonuçları için heyecan tavan yapmış durumda... Binlerce aday ÖSYM'den sonuç duyurusu bekliyor. Yüz binler bir gelişme olup olmadığını öğrenmek için KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu dillerden düşürmüyor.

Sayılı günler kaldı... KPSS lisans sınav sonuçları hangi tarihte açıklanıyor?

KPSS Lisans sınavları eylül ayında 1'er hafta arayla gerçekleşti. Son sınav 20 Eylül'de yapıldı. Son sınavdan sonra adaylar sürekli olarak KPSS Lisans sonuçlarını aratmaya başladı. Sonuç tarihi yaklaştıkça da yoğun aramalar devam ediyor. İşte ayrıntılar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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