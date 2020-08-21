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21.08.2020 - 19:28 |

KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman? Önlisans başvuruları nasıl yapılır?

KPSS önlisans başvuruları bugün başladı. Binlerce kişi başvuru için kılavuzu incelemeye başlarken özellikle de başvuruların nasıl yapılacağı sorgulanıyor. Öte yandan henüz ortaöğretim başvuruları başlamadı ve tarihler yoğun şekilde araştırılıyor.

KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman? Önlisans başvuruları nasıl yapılır?

KPSS lisans başvuruları sona erdi, önlisans başvuruları ise bugün başladı. Sırada ortaöğretim başvuruları var. Bu nedenle 2 yıl aradan sonra sınava girecek olan binlerce kişi KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? diye soruyor.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020-KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Ortaöğretim başvuruları 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS Önlisans başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. Sistemde Fotoğraf geçerlilik süresi dolmayan adaylar bu işlemi gerçekleştirebilecekken sistemde geçerlilik süresi dolan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini yapabilecek.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

 

    Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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