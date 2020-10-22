KPSS P1,P2,P3 puan türü nedir? KPSS P1, P2, P3 puanı ile alım yapan kurumlar neler?

KPSS P1,P2,P3 nedir? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında bulunuyor. Büyük bir heyecanla beklenen KPSS lisans sınav sonuçları bugün açıklandı. Puan türlerine göre atamlar gerçekleştiriliyor. Peki KPSS P1, P2 ve P3 puanı ile alım yapan kurumlar neler?

KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Bakanlıkların mühendislik kadroları

BİST Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR NELER?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

KPSS P3 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR NELER?

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

KPSS P3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Makina Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı