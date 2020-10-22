KPSS P1,P2,P3 puan türü nedir? KPSS P1, P2, P3 puanı ile alım yapan kurumlar neler?
KPSS P1,P2 ve P3 puan türü ile alım yapan kurumlar sınava giren adayların gündeminde yer alıyor. KPSS lisans sınav sonuçları bugün adayların erişimine açıldıldı. Adaylar puanlarını öğrendikten sonra puan türleri ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki KPSS P1 puanı ile alım yapan kurumlar neler? İşte KPSSS P1, P2 ve P3 nedir?
KPSS P1,P2,P3 nedir? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında bulunuyor. Büyük bir heyecanla beklenen KPSS lisans sınav sonuçları bugün açıklandı. Puan türlerine göre atamlar gerçekleştiriliyor. Peki KPSS P1, P2 ve P3 puanı ile alım yapan kurumlar neler?
KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
Bakanlıkların mühendislik kadroları
BİST Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR NELER?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı
KPSS P3 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR NELER?
Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
KPSS P3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makina Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı