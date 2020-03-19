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19.03.2020 - 13:14 |

KPSS sınavı ertelendi mi? ÖSYM'den KPSS sınav tarihlerine ilişkin açıklama geldi mi?

KPSS sınavları ertelendi mi sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Memur veya öğretmen olarak kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak isteyen adayları şu günlerde KPSS sınavı ertelendi mi sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından corona virüsü tedbirleri kapsamında 9 sınavın ertelendiğini duyurmasının ardından KPSS sınavına girmeyi düşünen adaylar sınavlar ertelendi mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki sınavlar ertelendi mi?

KPSS sınavı ertelendi mi? ÖSYM'den KPSS sınav tarihlerine ilişkin açıklama geldi mi?

KPSS sınavları ertelendi mi sorusu öğrenciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada corona virüsü tedbirleri kapsamında 9 sınavın ertelendiği duyuruldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayı duyam adaylar KPSS sınavları ertelendi mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 2020 KPSS sınavları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek?

KPSS ERTELENDİ Mİ 2020?

KPSS 2020 sınavlarına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KPSS sınav tarihleri ertelenmedi. KPSS sınav tarihleri ile ilgili değişiklik söz konusu olduğunda haberimizin içeriğinde detaylı bilgiye yer vereceğiz.

KPSS 2020 SINAV TARİHLERİ

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 19 Temmuz 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 25 Temmuz 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 26 Temmuz 2020

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 9 Ağustos 2020

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 10 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

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