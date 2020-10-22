22.10.2020 - 10:16 |
KPSS sonuçlarında beklenen gün! KPSS sonucu sorgulama linki: T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenin
KPSS sonuçları T.C kimlik numarası ve aday şifreniz ile sorgulanabiliyor. ÖSYM'nin sonuç sayfasında açılan ekran öğrencileri heyecanlandırıyor. KPSS 2020 sonuçlarında beklenen gün geldi. KPSS sonucunu öğrenen adaylar daha sonrasında KPSs atama puanlarını araştırıyor. Haberimizin içeriğinden hem KPSs sonuçları ekranına hem de KPSS atama puanlarına erişim sağlayabilmeniz mümkün...
2020 KPSS oturumlarına katılan adaylar, sonuçlarını öğrenmek için harekete geçti. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre bugün açıklanacağı belirtilen KPSS sonuçları erken saatte adayların erişimine açıldı. KPSS lisans ve ÖABT sonuçları ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8056' adresi üzerinen T.C. Kimlik / YU Numarası ve Aday Şifreniz ile giriş yaparak sonucunuzu öğrenebiliyorsunuz.
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