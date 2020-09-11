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11.09.2020 - 11:42 |

KPSS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş: KPSS-2020/10: Tarım ve Orman Bakanlığı...

31 Ağustos - 03 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. İşte KPSS tercih sonuçları sorgulama linki haberimizde...

KPSS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş: KPSS-2020/10: Tarım ve Orman Bakanlığı...

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

KPSS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı ÖSYM giriş: KPSS-2020/10: Tarım ve Orman Bakanlığı...

İlginç anlar... Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettilerAntalya’da gece saat 00.00’dan sonra müzik yayınının yasaklanması, eğlenceyi sokağa taşıdı. Lüks otomobillerini caddenin ortasına park eden 3 genç kadından 2’si dans ederken, diğeri ise o anları kayda aldı. Gençlerin gülerek dans etmeleri çevredeki vatandaşların da cep telefon kamerasına yansıdı.
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