Kredi ödemeleri ve kredi kartı borçları ertelendi mi? Ödemeler ne zaman başlar 2020?

Son zamanlarda ülkemizdeki gündemi kaplayan corona virüse karşı birçok sektörde önlemler alınmaya devam ediyor. Bankalar tarafından alınan kararlar ise milyonlarca vatandaşı meraklandırdı. Kredi ödemesi bulunan fakat bu dönemde nasıl ödeyeceğini düşünen vatandaşlar için güzel gelişmeler yaşandı. Peki kredi ödemeleri ertelendi mi? Kredi ödemeleri ne zaman başlar 2020?

KREDİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank başta olmak üzere diğer bazı bankalar aldığı kararları açıkladı. İşte konuya ilişkin bankalardan alınan kararlar...

HALKBANK

31 Mart tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşterilerin bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecekler.

Banka bugün Türkiye'deki finansal istikrarın korunması, işletmelerin desteklenmesi, istihdamın muhafaza edilmesi ve hane ekonomilerinin devamlılığının sağlanması için alınan ‘Finansal İstikrar Kalkanı' kapsamındaki tedbirleri açıkladı.

Esnaf ve sanatkarların bu bankaya olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

Halkbank'tan yapılan açıklamada,"Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkânı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek” ifadelerine yer verildi.

ZİRAAT BANKASI

31 Mart 2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemeler ötelenecek.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Müşterilerin 30 Nisan'a kadar ihtiyaç duyması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank'tan kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, ödeme sıkıntısı çekmeleri halinde bankaya başvurarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.

DENİZBANK

DenizBank, 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.

VAKIFBANK

Vakıfbank, firmaların 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacağını, işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacağını belirtti.

ŞEKERBANK

Sağlık sektöründe ücretli olarak çalışanların; mevcut bireysel kredi ve kredi kartı borçları talep etmeleri halinde Haziran ayına kadar ötelenecek.

TEB

Kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, yaşanan salgın nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunarak, 30 Nisan’a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek.

ALBARAKA

Albaraka: Bütün bireysel ve ticari müşterileri talep etmeleri halinde, 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan finansman taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek.

ALTERNATİF BANK

Alternatif Bank: Tüzel ve bireysel müşterilerinin talep etmeleri halinde 30 Nisan’a kadar olan kredi ana para, faiz ve taksit ödemelerini mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar öteleyecek. 30 Nisan tarihine kadar internet ve mobil bankacılık üzerinden EFT ve havale işlemleri ücretsiz sunulacak.

KREDİ KARTI BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Kredi kartlarının borçları henüz ertelenmedi. Kredi kartı borçlarının ertelenmesiyle ilgili son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içeriğinde ekleyeceğiz.

KREDİ KARTI FAİZLERİ DÜŞTÜ

Son dakika haberlere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gidildiğini duyurdu.

Son dakika haberine göre kredi kartı kullananları ilgilendiren önemli gelişme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın almış olduğu karara göre, kredi kartlarında azami faiz oranı düşürüldü.

Buna göre;

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25, (önceki yüzde 1.40)

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00 (önceki yüzde 1.12)

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55 (önceki yüzde 1.70)

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30 (önceki yüzde 1.42) oldu.

Karar 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.