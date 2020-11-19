Kreşler kapatıldı mı? Anaokulları ve kreşler kapanacak mı?

Veliler, kreş ve anaokullarındaki çocuklarının eğitimlerinin ne şekilde sürdürüleceğini merak ediyor. MEB, uzaktan eğitim süreci detaylarını açıkladı ve böylece anaokulu, kreş gibi kurumlarında akıbeti netleşti. İlkokul, ortaokul ve liselerdeki uzaktan eğitim kararı anaokulları öğrencileri için de uygulamaya konuyor. Okul öncesi eğitim kurumları ne zaman açılacak?

KREŞLER VE ANAOKULLARI KAPATILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasıyla tüm eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçiş kararı alındı. MEB'in yayımladığı uzaktan eğitimin detaylarını içeren yazıda: ''Alınan karar gereği, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz.

Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. 5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki "bireysel eğitimler" yüz yüze gerçekleştirilebilecektir.'' ifadelerine yer verildi.