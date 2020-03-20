20.03.2020 - 15:39 |
Kuaförüm Sensin kim birinci oldu? 20 Mart Kuaförüm Sensin hangi takım elendi?
Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın finali bugün yayınlandı. SHOW TV'de ekrana gelen Kuaförüm Sensin'de hangi takım birinci oldu? Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Birbirinden hırslı 5 takımın yarıştığı Kuaförüm Sensin'de en güzel saç - makyaj modelleri en yüksek puanları toplayarak büyük ödülün sahibi oluyor. Peki 16 - 20 Mart 2020 Kuaförüm Sensin yarışmasında kim birinci oldu? Kuaförüm Sensin kim elendi?
Hafta içi her gün yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Gözde Kansu'nun sunumuyla büyük beğeni toplayan Kuaförüm Sensin yarışmasında bugün haftanın finali yaşandı. Peki beş ayrı takımdan hangisi en yüksek puanı alarak birinci oldu? 20 Mart Kuaförüm Sensin'de en düşük puanı alarak elenen takım hangisi oldu?
KUAFÖRÜM SENSİN HANGİ TAKIM BİRİNCİ OLDU?
Kuaförüm Sensin yarışmasında 16-20 Mart 2020 haftasında en yüksek puanı toplayan takım Acun ve Zeynep oldu.
KUAFÖRÜM SENSİN HANGİ TAKIM ELENDİ?
Kuaförüm Sensin yarışmasında 16-20 Mart 2020 haftasında en düşük puanı toplayan takım 97 puanla Cihan ve Canan oldu.