Kuaförüm Sensin kim birinci oldu? 20 Mart Kuaförüm Sensin hangi takım elendi?

Hafta içi her gün yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Gözde Kansu'nun sunumuyla büyük beğeni toplayan Kuaförüm Sensin yarışmasında bugün haftanın finali yaşandı. Peki beş ayrı takımdan hangisi en yüksek puanı alarak birinci oldu? 20 Mart Kuaförüm Sensin'de en düşük puanı alarak elenen takım hangisi oldu?

KUAFÖRÜM SENSİN HANGİ TAKIM BİRİNCİ OLDU?

Kuaförüm Sensin yarışmasında 16-20 Mart 2020 haftasında en yüksek puanı toplayan takım Acun ve Zeynep oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN HANGİ TAKIM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin yarışmasında 16-20 Mart 2020 haftasında en düşük puanı toplayan takım 97 puanla Cihan ve Canan oldu.