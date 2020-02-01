Kung Fu Panda 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Kung Fu Panda 3 filmindeki karakterleri kim seslendiriyor?

Kanal D ekranında bu akşam izleyici ile buluşan Kung Fu Panda 3 filmi animasyon türünde sinemanın en başarılı eserleri arasında yer alıyor. Serinin üçüncü filminde Po'nun babasının geri dönmesi ile birlikte ikili yeni bir maceraya atılır. Po ve babası yeni pandalar ile tanışmak üzere gizli panda cennetine doğru yola çıkar. Peki Kung Fu Panda 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

KUNG FU PANDA 3 FİLMİ KONUSU

Animasyon tarihinin en başarılı serilerinden biri olan KUNG FU PANDA 3, şu ana kadar ki en komik macerasıyla geri dönüyor. Po'nun uzun süredir kayıp olan panda babası ortaya çıkınca tekrar bir araya

gelirler.

İkili müthiş yeni pandalarla tanışmak için gizli panda cennetine doğru yola çıkarlar. Ancak doğaüstü kötü adam Kai'nin, bütün Çin'deki kung fu ustalarını yenmeye başlaması üzerine, Po imkansız bir görevi yerine getirmeye çalışır. Bir köy dolusu cana yakın, sakar pandayı eğitmeli ve onları Panda ustası haline getirmelidir.

KUNG FU PANDA 3'TE KİM HANGİ KARAKTERİ SESLENDİRİYOR?

Kung Fu Panda 3 filminde Po karakterini Okan Yalabık, Şifu karakterini Köksal Engür, Mei Mei karakterini Özlem Özbay, Li karakterini Tarkan Koç, Kaplan karakterini Deniz Uğur, Kai karakterini Erdem Çalışkan, Maymun karakterini Murat Aydın, Bay Ping karakterini ise Sait Çalışkan seslendiriyor.