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06.09.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Kuran kursları açılıyor

Diyanet’ten 81 il müftülüğüne gönderilen yazıda, Kuran derslerinin seyreltilmiş, dönüşümlü ve randevulu sistem uygulanarak verileceği kaydedildi...

Kuran kursları açılıyor
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Koronavirüs salgınında yaşanan tırmanış nedeniyle okullarda yüzyüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül tarihinde erteleme yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini korurken, Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş grubu çocuklara, engellilere, ev hanımlarına, üniversite öğrencilerine ve çalışanlara yönelik Kuran kurslarını 28 Eylül’de açıyor.

Diyanet’ten il müftülüklerine gönderdiği yazıda koronavirüs salgını nedeniyle, “Uygulama Esasları”nın yeniden belirlendiği kaydedildi.

Yazıya göre, Kuran kursu öğreticilerine Kovid-19 belirtileri konusunda müftülüklerce 2 saatlik seminer/uzaktan eğitim planlanacak.

Dersler birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak şekilde yapılmayacak. Sıra düzeninde sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde birer boşluk bırakılarak ve maske takılarak gerçekleştirilecek. Sınıf içinde toplu olarak yüksek sesle okuma ve talim çalışmaları yapılmayacak.

Kronik hasta alınmıyor

Derslerde Kuran-ı Kerim, kitap, kalem kişiye özel olacak, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmayacak. 4-6 yaş grubu kursları hariç kurs koridorları, sınıfları ve kursun diğer mekânlarında su dışında içecek ve yiyecek tüketilmesi yasaklanacak. Kurslara ziyaretçi alınmayacak.

Kuran kurslarına 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların kaydı yapılmayacak. Bir sınıfta aynı anda en az 5 en fazla 9 öğrenci bulunabilecek. Öğreticiler öğrencilerle randevulu veya dönüşümlü sisteme göre dersleri gerçekleştirecek.

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
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