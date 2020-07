Kurban Bayramı ne zaman, bayrama kaç gün kaldı? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan bayram günlerinde kardeşlik, birlik ve beraberlik duyguları en üst seviyeye çıkıyor. Kılınacak olan bayram namazının ardından bu bayramda Allah rızası için kesilecek olan kurbanlıkların etleri ihtiyaç sahipleri ve yakın akraba ile buluşturulacak. Bayram çoşkusu herkes tarafından hissedilebilsin diye kesilen etler her evin ocağında kaynayacak. Bayram çoşkusu, paylaşım yapılınca her ailede her bireyde hissedilecek. Corona virüsün gölgesinde geçen Ramazan Bayramının ardından Kurban Bayramı süresince kesim yerleri randevu sistemi ile çalışacak. Akraba ziyaretleri el sıkma ve kucaklaşma gibi olayların olmaması uyarısı yapıldı. Peki Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cuma ve 3 Ağustos Pazartesi günleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi ise 30 Temmuz tarihinde eda edilecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. Bayram tatilinin Cuma gününe denk geliyor olması nedeniyle tatilin 9 güne çıkarılması beklenmiyor

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 1. günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramının 2. günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramının 3. günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramının 4. günü