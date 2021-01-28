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28.01.2021 - 12:17 |

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Kurban Bayramı tarihleri zaman zaman araştırılıyor. İslam alemi ara ara "Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?" sorusunu soruyor. İşte Kurban Bayramı ve 2021 dini takvimi...

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Müslümanlar 3 ayları sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle de ramazan ayı tarihi araştırılırken kurban bayramı tarihleri de zaman zaman sorgulanıyor. İşte "Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?" sorusunun cevabı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz'a denk gelirken bayram 20-23 Temmuz tarihlerinde kutlanacak.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı

18 Şubat Perşembe Regaip Kandili

10 Mart Çarşamba Miraç Kandili

14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı

27 Mart Berat Kandili

13 Nisan Ramazan Başlangıcı

8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi

12 Mayıs Arefe Günü

13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü

14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü

15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü

KURBAN BAYRAMI

19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi

20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü

21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü

22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü

23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü

9 Ağustos Hicri Yılbaşı

18 Ağustos Aşure Günü

17 Ekim 2021 Mevlit Kandili

Giresun'da pes dedirten 'sahte bal' dolandırıcılığıGİRESUN'da esnaf Dursun Karahasan'ın dükkanına müşteri gibi gelen kişi, bir süre önce numune olarak bırakılan organik balların tadına bakıp beğendiğini söyleyerek toplu sipariş verdi. Numuneyi bırakanlarla irtibata geçip 13 bin 750 TL ödeyerek 250 kilogram ürün alan Karahasan, sipariş veren kişi gelmeyince dolandırıldığını anladı. Yapılan testte bal diye verilen ürünün glikoz şurubu çıktığı tespit edilirken, polis, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.
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