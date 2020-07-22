Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Bayramda yasak uygulanacak mı?

Kurban Bayramı için heyecan dorukta... Bayrama artık sayılı günler kaldı. Koronavirüs etkisini sürdürürken Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi herhangi bir yasağın uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar son gelişmelere göre plan çizmeyi düşünüyor. İşte son durum...

KURBAN BAYRAMI'NDA YASAK OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.

Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.