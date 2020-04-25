Kurşunlanan Buse’nin çığlığı

Kadına şiddet ve kadın cinayetleri, koronavirüs günlerinde de artarak devam ediyor. İstanbul’un Gazi Mahallesi’nde oturan 22 yaşındaki Buse Güler, o kadınlardan biri. Barışma teklifini kabul etmediği eski erkek arkadaşı Cemal Albayrak tarafından 21 Mart akşamı iş çıkışında dört kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan Buse Güler, hastaneye kaldırılırken yakalanan saldırgan tutuklandı. Genç kadın ise 18 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Bir hafta önce taburcu olan ve tedavisi salgın nedeniyle evde devam eden Güler, yaşadıklarını Milliyet’e anlattı:

‘Beni kaçırmıştı’

“Cemal eski erkek arkadaşımdı. Bir süre önce kendisinden ayrıldım. Bu durumu kabullenmek istemedi. Kendisini her yerden engellememe rağmen sahte hesaplardan beni rahatsız etmeyi sürdü. Ailelerimiz birbirini tanıyor. Benim ailem, Cemal’in ailesine durumu anlatarak beni rahatsız etmemelerini söyledi. Ancak Cemal’in tacizleri devam etti. Bir gün beni kaçırarak ablasının evine götürdü. Benimle evlenmek istediğini söyledi. Ama ben onu istemiyordum. Beni yedi saat zorla ablasının evinde tuttu. Elinden kurtulmak için o an ne dediyse ‘Tamam’ dedim. Bunun üzerine beni serbest bıraktı. Hemen eve gelip olayı aileme anlattım ve karakola gittik. Cemal hakkında beni kaçırdığı ve sürekli taciz ettiği için şikayette bulunduk. Şikayetçi olmamıza rağmen bir şey yapılmadı.”

‘Tehdit etmişti’



“Kaçırma olayından iki ay sonra yine sahte hesaplardan yazıp durdu. Vurulma olayından bir gün önce de yine bir hesaptan bu kez kendi kimliğiyle bana, ‘Sevdiklerine sıkı sıkı sarıl. Ölümlü dünya. Kendine çok iyi bak, iyi geceler’ yazmıştı. Ama aklıma hiç beni vuracağı gelmedi. Virüsten dolayı böyle bir şey yazdığını düşündüm. Ertesi gün de iş çıkışında ben otobüs durağında beklerken yanıma geldiğini gördüm. Benimle konuşacağını sandım ancak elini belini atınca kaçmaya başladım. Arkamdan koşup önüme geçti ve silahını doğrulttu. O an sadece ‘Yapma’ diyebildim. Ama beni dinlemedi ve dört yerimden vurdu.”



'Öldürmeye geldi'



“Ailem ben hastanedeyken günlerce uyanmamı beklemiş. Bana ve aileme büyük acı yaşattı. Buna rağmen bu şahsın ablaları beni tehdit ediyor. Sanki vurulan ben değilim de kardeşleriymiş gibi. Yataktan kalkar kalmaz gidip ablaları hakkında şikayette bulunacağım. Görüyorsunuz, konuşmakta bile güçlük çekiyorum, tuvalete gidemiyorum, altım bezleniyor. Bu adam hakkında daha önce beni kaçırdığı için şikayette bulundum ama bir şey yapmadılar. Beni kaçırdığı için gözaltına bile alınmadı. Ben ölümden döndüm, onun da en ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü biliyorum ki içeriden çıkarsa bu kez beni öldürür.

O gün de zaten beni öldürmeye gelmişti.”