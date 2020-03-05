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05.03.2020 - 00:35 |

Kuruluş Osman 14. yeni bölüm fragmanı yayında - Kuruluş Osman 13. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı

ATV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 13. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Bala Hatunun bıçaklanması ve ölümle burun buruna gelmesi damga vurdu. İşte dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Kuruluş Osman 14. yeni bölüm fragmanı ve Kuruluş Osman 13. son bölüm full kesintisiz izleme linki...

Kuruluş Osman 14. yeni bölüm fragmanı yayında - Kuruluş Osman 13. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı

KURULUŞ OSMAN 13. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı Obasından sürülen Osman Bey, Samsa Çavuş’un obasına gider ancak Samsa Çavuş’la giriştiği kavga iplerin kopmasına neden olur. Cengiz Han’ın emanetlerini eline geçeren Balgay, büyük bir kudrete kavuşurken, Balgay’dan sancak beyliği alan Dündar, Osman Bey’e karşı yeni hamleler planlamaktadır. Cengiz Han’ın emanetlerini geri almanın yolunu arayan Osman Bey ise Samsa Çavuş’un kendisini hasım ilan etmesiyle sarsılır. Balgay ise Osman Bey’in yumuşak karnı olarak gördüğü Bala Hatun’u hedefine koyar. Osman Bey’in gizemli ziyaretçisi kim? Osman Bey’i hasım ilan ederek liderlik mücadelesine giren Samsa Çavuş ihanet mi edecek? Osman Bey, Samsa Çavuş’un meydan okumasını affedecek mi? Osman Bey’le aralarına soğukluk giren Kayı Obası’nın emektarları ve Ertuğrul Gazi’nin yoldaşları Bamsı Bey ve Abdurrahman Gazi nasıl bir yol izleyecekler? Beylik niyetini ortaya koyan Osman Bey, kendisine kurulan pusudan kurtulabilecek mi? Bıçaklanan Bala Hatun’un akıbeti ne olacak?

KURULUŞ OSMAN 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



KURULUŞ OSMAN 13. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

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