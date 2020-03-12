Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı! Osman'dan büyük ders

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Kuruluş Osman 14. bölümü dün akşam yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ise dünkü bölümün ardından izleyiciye sunuldu. Peki Kuruluş Osman yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası'na gelen Osman Bey, burada Batur'un ihaneti ile karşılaşır. Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar'ın ve ardından Balgay'ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına varır. Balgay'ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay'ın kılıcıyla yüz yüze gelir. Balgay'la karşı karşıya gelen Osman içine düştüğü bu durumdan çıkabilecek mi? Dündar ve Batur'un ihanetine nasıl karşılık verecek? Moğolların tuzağına düşerek yaralanan Bala Hatun'un akıbeti ne olacak? Osman Bey'i hasım ilan eden Samsa Çavuş, Moğollara karşı nasıl hamle yapacak? Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçiren Balgay, hükümdarlık hayaline ulaşabilecek mi? Osman Bey'i Balgay'a teslim eden Dündar şimdi ne yapacak?

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