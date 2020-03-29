29.03.2020 - 21:48 |
Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Kuruluş Osman 16. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayında!
ATV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 16. yeni bölümüyle geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Sevilen dizinin son bölümünde Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey’e meydan okudu ve ortalık karışmıştı. Dizinin hayranlarının merakla beklediği Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı ise az önce yayınlandı! İşte hem yeni bölüm fragmanı hem de Kuruluş Osman 16. son bölüm full kesintisiz izleme linki...
KURULUŞ OSMAN 16. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey’e meydan okur. Osman Bey, Dündar’a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar’ın ardından Kayı Obası’nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay’ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey’i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey’e sırrını açıklayacak mı? Batur’u öldüren Alişar Bey, Konya’dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?
KURULUŞ OSMAN 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KURULUŞ OSMAN 16. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
Taksiler plakaya göre trafiğe çıkacakİçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere yeni bir genelge gönderdi. Bu gece saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek.