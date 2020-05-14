Kuruluş Osman fragmanı! Yeni bölümde neler olacak?

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü için sabırsızlık başladı. 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü ekrana gelecek olan Kuruluş Osman 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Kuruluş Osman yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte "İnsanı ayakta tutan duadır" başlıklı Kuruluş Osman 22. yeni bölüm fragmanı...

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, bu bölümde Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. "Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman" diyen Balgay, Osman Bey'i darağacına asarken, oğlu Bahadır'la birlikte beyliği geri almak için sinsice bir plan kuran Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor. Osman Bey, Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Dündar'ın tuzağına düşen Gündüz ve Bamsı beylerin akıbeti ne olacak? Şehit oğlunun nişanlısı Burçin tarafından vurulan Bamsı Bey, hayatta kalabilecek mi? Dündar, Kayı Obası'nda darbe yapıp beyliği alacak mı? Baba evine dönen Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçecek? İntikam yemini eden Aygül, Alişar'la evlenecek mi? Kongar, Osman Bey'e yardım edecek mi?