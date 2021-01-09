Kütahya’da 18 yaşındaki İrem Gül, 15 gündür kayıp

Kütahya Emet Belediyesi’nde çalışan Hakan Gül ile Umahan Gül çiftinin 3 çocuğundan biri olan İrem Gül (18), 15 gün önce ablasının evinden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Gül çiftinin kayıp başvurusu üzerine Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile Jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Kurulan özel ekip genç kızın gidebileceği adreslerde arama yaptı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Gül için evinin çevresindeki kırsal alanda da havadan ve karadan arama yapıldı.



‘SEN BENİM KARA KIZIMSIN’



Baba Hakan Gül, “Kızım İrem kayıp, 18 yaşında. Bulmak için yardımcı olun, gören, duyan varsa yardımcı olsun. Kızım duyuyorsan gel. Ablan, enişten, annen hepimiz perişanız. Sen benim kara kızımsın. 27 senedir belediye işçisiyim. Ek olarak hayvancılık yapıyorum. Çocuklarım için 50 yaşıma kadar fedakârlık ettim. Daha da fedakârlık ederim, canımı da feda ederim. Gel artık kızım, neredesin?” dedi.



‘EKİPLERİN KIZIMI BULACAĞINA İNANIYORUM’



Ekiplerin kızını bulacağına inandığını belirten baba Gül, "Kızımın dönmesini istiyorum. Allah razı olsun polis ilgileniyor. Emniyet amirleri, jandarma geldi. Herkes canla başla çalışıyor. İçlerinde beri kaç gündür uyumayanlar var, hepsinden Allah razı olsun. Gören varsa, duyan varsa, bir haber gelsin, istemiyorsa bize gelmesin ama canlı mı, değil mi haberini alalım. Ben umutluyum. İnşallah tez zamanda kızımı bulacaklar. Ben bulacaklarına inanıyorum. Sağ salim olduğunun haberini alsam, Allah’tan başka bir şey istemiyorum” diye konuştu.



‘CANLI MI, DEĞİL Mİ? BİLMİYORUZ’



Anne Umahan Gül de kızının bir an önce bulunmasını isteyerek, “Kızımın dönmesini istiyorum. Başka bir şey söyleyemiyorum. Başımızın üstünde yeri var. Ne olursa olsun gelsin, yeter ki canlı çıksın” dedi.



