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17.03.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Kutlu hakkında iddianame hazır

İstanbul Şişli’deki bir hastanenin acil servisinde ambulanstan indirilen 17 yaşındaki lise öğrencisi Emre Tyler Mays’ı husumetlisine benzettiği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Akın Kutlu hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kutlu hakkında iddianame hazır
ELİF ALTIN İstanbul

ABD’li iş adamı Randolph Ward Mays’ın oğulları Emre ve Sinan arasında 7 Ocak 2020 tarihinde çıkan kavgada yaralanan Emre Tyler Mays, Şişli’de bir hastaneye götürülmüştü. Emre Tyler Mays, ambulanstan sedye ile indirildiği sırada katil zanlısı Akın Kutlu tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. 

00.00'da başladıİçişleri Bakanlığı genelgesi ile corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında Üsküdar'da zabıta ekipleri kafe ve lokantaları kontrol ederek tebligatta bulundu.
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