Kutlu hakkında iddianame hazır

ABD’li iş adamı Randolph Ward Mays’ın oğulları Emre ve Sinan arasında 7 Ocak 2020 tarihinde çıkan kavgada yaralanan Emre Tyler Mays, Şişli’de bir hastaneye götürülmüştü. Emre Tyler Mays, ambulanstan sedye ile indirildiği sırada katil zanlısı Akın Kutlu tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.