KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar?

KYK burs ve kredi başvuruları alınmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 3 Kasım'da sona ermesi beklenen KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım tarihine kadar uzatıldı. Henüz başvurularını yapmamış olan adaylar 8 Kasım Pazar saat 23:59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvuruların sona ermesi ile birlikte adaylar tarafından en çok merak edilen konu başlıkları arasında sonuçların açıklanacağı tarih gelecek. Peki KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmazken 8 Kasım 23:59'da sona erecek başvuruların ardından sonuçların 15 gün içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2020'de kredi ve ya burs 550 lira, Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.