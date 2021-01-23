KYK memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK memur alımı sonuçları nereden sorgulanır?

KYK memur alımı başvuruları 4 Ocak - 20 Ocak tarihleri arasında basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapıldı. Başvuruda bulunan adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, KYK başvuru sonuçları ne zaman ve nerede açıklanacak?

KYK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK memur alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Başvuru sonuçlarının değerlendirilmesi her pozisyon için belirlenen kontenjan sayısına göre yapılacak. Fazla olması halinde KPSS puanına bakılacak. Ardından adaylar sözlü sınava çağrılacaklar.

Sözlü sınav için duyuru ilerleyen günlerde yapılacak. Sözlü sınavda başarılı olan adayların puanlarının ortalaması en az 70 olması gerekiyor. Başarı sıralamasının belirlenmesinde sözlü sınav puanı esar olacaktır.

Adayların sınav sonuçları "basvuru.gsb.gov.tr" adresinde duyurulacaktır.

KYK MEMUR ALIMI SONUÇLARI VE DİĞER İŞLEMLERLE İLGİLİ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ