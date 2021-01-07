KYK memur alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır ve kontenjanlar neler? KYK 500 personel alımı başvuru ekranı...

KYK memur alımı başvuruları 4 Ocak 2021 tarihinde başladı. 500 yurt yönetim personeli alımı gerçekleştirileceği Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklandı. KYK memur alımı başvuru şartları, kontenjanları ve diğer detaylar başvuru yapacaklar tarafından merak ediliyor. Peki 500 KYK personel alımı kontenjanları nedir? KYK memur alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

KYK memur alımı başvuruları 4 Ocak 2021 tarihinde başladı. 20 Ocak 2021 tarihi saat 17.00'a kadar başvurular devm edecek.

KYK memur alımı başvurusu "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

İŞTE KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve

7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç

olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden

itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması

halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK MEMUR ALIMI KONTENJANLARI

KYK memur alımı ile ilgili kontenjanlar; Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı duyurusunda yer aldı.