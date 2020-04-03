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03.04.2020 - 07:28 |

La Casa De Papel 4. sezon yayımlandı mı? La Casa De Papel 4. sezon nasıl izlenir?

La Casa De Papel dizisi 4. sezon için heyecanlı bekkleyiş devam ediyor. Dijital platform üzerinden yayınlanan ilk sezonun ardından büyük beğeni toplayan İspanyol soygun dizisi La Casa De Papel'in 4. sezonu ne zaman yayınlanacak sorusu diznin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki La Casa De Papel Türkiye'de ne zaman yayınlanacak?

La Casa De Papel 4. sezon yayımlandı mı? La Casa De Papel 4. sezon nasıl izlenir?

La Casa De Papel 4. sezon için geri sayım sürüyor. İspanyol soygun dizisi yayınlanan ilk sezonun ardından bvüyük beğeni toplamış ardından yayınlanan 2. sezonda aynı performansı gösterince dizinin 3. sezonu çekilmeye başlanmıştı. La Casa De Papel dizisinde Profesör'ün planı doğrultusunda toplanan ekip İspanyol Merkez Bankası soygununa karar verir. Ekip toplandıktan sonra uzun bir süre eğitim çalışmaları yürüten Profesör olayın ne kadar zor olacağının farkındadır.

Sonunda yapılan planlar işe yarar birtakım aksaklıklar çıksada büyük soygun yaşanır. Ekibin büyük çoğlunluğu kurtulur. Hayatlarını yaşamaya başlar. Soygunun ardından tek bir kural vardır Cep telefonu kullanmamak. Ekibin içerisinden bazıları bu hatayı yapar ve ekip yeniden polis tarafından yakalanan arkadaşlarını onların elinden almak için bir araya gelir.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON TÜRKİYE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel 4. sezon ile bugün 10:00'dan itibaren Netflix'te yayınlanmaya balşlayacak.

La Casa De Papel 4. sezon yayımlandı mı La Casa De Papel 4. sezon nasıl izlenir

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