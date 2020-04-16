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16.04.2020 - 19:48 |

Levent Yamanel kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Prof. Dr. Levent Yamanel ne doktoru?

Korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Kurulu üyelerinden biri olan Levent Yamanel, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda. Peki büyük bir merakla araştırılan Levent Yamanel kimdir, kaç yaşında, ne doktoru?

Levent Yamanel kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Prof. Dr. Levent Yamanel ne doktoru?

Türkiye'de bugün en çok merak edilen isimlerin başında Prof. Dr. Levent Yamanel geliyor. İşte Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel ile ilgili bilinmesi gerekenler...

LEVENT YAMANEL KİMDİR?

Adı Soyadı : H. Levent YAMANEL

Ünvanı : Prof. Dr.

Bölümü : İç Hastalıkları (Yoğun Bakım)

Eğitimi : Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (1992)

Uzmanlık Eğitimi/Alanları: İç Hastalıkları (Gülhane Tıp Fakültesi 1999)

Yoğun Bakım (Gülhane Tıp Fakültesi 2016)

Çalıştığı Kurumlar: SBÜ, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi

GATA İç Hastalıkları AD, Yoğun Bakım BD

GATA Acil Tıp AD

GATA İç Hastalıkları AD

Hava Ulaştırma Grup Komutanlığı/Ankara

Hava Radar Mevzi Komutanlığı/Perşembe/Ordu

Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel:

Türkiye'de artış hızı kırıldı Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüsün dünyada artış hızı devam ederken, Türkiye'de bu hızın kırıldığını söyledi. Prof. Dr. Yamanel, "Yoğun bakıma giren hasta sayısı, kaybettiğimiz hasta sayısı azalıyor. Bunun iki sebebi var; birincisi ilaçlara erken dönemde başlıyoruz ve hastaları hızlı tespit ediyoruz" dedi. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. Yamenel, koronavirüsün dünyada artış hızı devam ederken, Türkiye'de artış hızının kırıldığına dikkat çekerek, "'Ülkemizde artış hızında bir azalma oldu. Artış hızı da yavaşladıkça hem yoğun bakıma giren hasta sayısı hem de kaybettiğimiz hasta sayısı azalıyor. Yoğun bakım sayısının ve ölüm oranlarının az olması çok önemli ve bizim için çok olumlu. Vaka artış oranına göre yoğun bakıma giren hasta sayımız aynı oranda artmıyor. Daha az sayıda vaka yoğun bakıma girmiş oluyor ve daha az sayıda bir kaybımız oluyor" dedi.

Dilara hemşire konuştu: 'Oğlumu bir aydır görmüyorum'Corona virüs salgınıyla mücadelenin baş kahramanı şüphesiz sağlık çalışanları. Canla başla çalışan yeri geldiğinde ise evlerine gitmeden hastalarla ilgilenen bu kahramanlardan biri de Dilara Hemşire. Dünya onu buğulu camlar ardındaki yorgun gözlerle tanıdı. Dünya basınında yer bulan ve fedakar sağlık çalışanlarının sesi olan Dilara Fahrioğlu, yoğun bakım servisinde yaşanan zorlu süreci anlattı.
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