Levent Yamanel kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Prof. Dr. Levent Yamanel ne doktoru?

Türkiye'de bugün en çok merak edilen isimlerin başında Prof. Dr. Levent Yamanel geliyor. İşte Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel ile ilgili bilinmesi gerekenler...



LEVENT YAMANEL KİMDİR?

Adı Soyadı : H. Levent YAMANEL

Ünvanı : Prof. Dr.

Bölümü : İç Hastalıkları (Yoğun Bakım)

Eğitimi : Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (1992)

Uzmanlık Eğitimi/Alanları: İç Hastalıkları (Gülhane Tıp Fakültesi 1999)

Yoğun Bakım (Gülhane Tıp Fakültesi 2016)

Çalıştığı Kurumlar: SBÜ, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi

GATA İç Hastalıkları AD, Yoğun Bakım BD

GATA Acil Tıp AD

GATA İç Hastalıkları AD

Hava Ulaştırma Grup Komutanlığı/Ankara

Hava Radar Mevzi Komutanlığı/Perşembe/Ordu



Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel:



Türkiye'de artış hızı kırıldı Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüsün dünyada artış hızı devam ederken, Türkiye'de bu hızın kırıldığını söyledi. Prof. Dr. Yamanel, "Yoğun bakıma giren hasta sayısı, kaybettiğimiz hasta sayısı azalıyor. Bunun iki sebebi var; birincisi ilaçlara erken dönemde başlıyoruz ve hastaları hızlı tespit ediyoruz" dedi. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. Yamenel, koronavirüsün dünyada artış hızı devam ederken, Türkiye'de artış hızının kırıldığına dikkat çekerek, "'Ülkemizde artış hızında bir azalma oldu. Artış hızı da yavaşladıkça hem yoğun bakıma giren hasta sayısı hem de kaybettiğimiz hasta sayısı azalıyor. Yoğun bakım sayısının ve ölüm oranlarının az olması çok önemli ve bizim için çok olumlu. Vaka artış oranına göre yoğun bakıma giren hasta sayımız aynı oranda artmıyor. Daha az sayıda vaka yoğun bakıma girmiş oluyor ve daha az sayıda bir kaybımız oluyor" dedi.