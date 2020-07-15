LGS sonuçları için gözler MEB'de | LGS sonuçları nasıl sorgulanır?

LGS sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra öğrencileri tercih süreci bekleyecek. LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler tercih listelerini oluşturacaklar. 2020 LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe doğru adım adım yaklaşırken LGS sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencilerin heyecanla beklediği Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde açıklanacak.

LGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

LGS sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercihlerin sonuçlar açıklandıktan sonra yapılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS ile ilgili bir açıklam gerçekleştirdi.

BAKAN SELÇUK'TAN LGS AÇIKLAMASI

İşte Bakan Selçuk'un açıklaması;

"Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak."

"Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek”