Bakan Selçuk LGS sınav sonuç zamanını paylaştı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020, tercihler ne zaman yapılacak?

LGS sonuçları öğrencileri ve ailelerinin gündeminde yer alıyor. Haziran ayında yapılan LGS sonrasında sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarına çevrildi. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler sonuçlarına göre tercihler yapacaklar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sonuç tarihini açıkladı. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yazılı açıklama gerçekleştirdi. Bakan Selçuk LGS sonuçlarının 16 Haziran 2020 tarihinde açıklanacağını ifade etti.

İşte Bakan Selçuk'un açıklaması;

"Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Selçuk; "Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek” dedi.