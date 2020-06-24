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24.06.2020 - 12:25 |

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2020?

LGS 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdi. Hafta sonu gerçekleşen sınavdan sonra öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı ve tercihlerin yapılacağı tarih ile ilgili detayları araştırıyorlar. LGS'nin açıklanacağı tarih belli oldu. İşte LGS tercihleri ve sonuçları ile ilgili detaylar...

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2020?

LGS tercih tarihi ve sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili detaylar öğrencilerin gündeminde bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavdan sonra öğrenciler sonuçların açıklanacağı günü bekliyorlar. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercihleri ile ilgili henüz net bir tarih bulunmuyor. Tercihlerin yapılacağı tarih belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

    Sürücü hortuma yakalandı, o anları böyle görüntülediÇatalca'da hortuma yakalanan sürücü, zor anlar yaşadı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden sürücü bir köprünün altına sığındı. Bu sırada hortum nedeniyle bekleyen TIR'ın da devrildiği görüldü.
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