LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2020?

LGS tercih tarihi ve sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili detaylar öğrencilerin gündeminde bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavdan sonra öğrenciler sonuçların açıklanacağı günü bekliyorlar. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercihleri ile ilgili henüz net bir tarih bulunmuyor. Tercihlerin yapılacağı tarih belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.