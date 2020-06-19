LGS veliler gelecek mi? Sokağa çıkma yasağında LGS'de veliler okula gidecek mi?

20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sınav günü sokağa çıkma yasağı kararı gelmesinden sonra öğrencilerin yakınları veya velilerin sokağa çıkıp çıkmayacağı gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. İçişleri Bakanlığı LGS ve YKS Tedbirleri Genelgesi yayımladı. Peki veliler öğrencileri LGS'ye özel araçla götürülebilecek mi?

LGS'DE VELİLER OKULA GİDEBİLECEK Mİ?

İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede LGS'de sınava girecek adayların yakınları ile ilgili şu detaylar yer aldı:

"3- Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak."