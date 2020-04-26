Lina İsminin Anlamı Nedir? Lina Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Lina Arapça kökenli isimler arasında bulunuyor. Zaman içerisinde Türkçe'ye yerleşmiş olan Lina özellikle okunuşu ve telaffuzu kapsamında kulağa oldukça hoş gelmektedir. Bu yüzden pek çok bebeğin kız ve erkek çocukları için son dönemlerde kullanmayı tercih ediyor.

Lina Ne Demek?

Lina anlamı açısından ‘hurma fidesi’ olarak tabir edilmektedir. Bu isim unisex yapısı ile hem erkek hem de kız çocukları için kullanılabilecek bir ayrıcalık tanımaktadır. Rahatlıkla minik yavrunuz adına bu güzel ismi verebilirsiniz. Şu an Türkiye'de en sık kullanılan isimlerden biri olarak öne çıkmış durumda.

Lina İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Lina son dönemlerin en beğenilen ve en önde gelen isimleri arasında yer almaktadır. Özellikle internet üzerinde anlamı ile beraber Kur'an'da geçip geçmediği araştırılıyor. Bu araştırmayı cevap olarak Lina isminin Kur’an-ı Kerim'de yer aldığını söylemek mümkün. Üstelik Kur’an-ı Kerim'deki anlamı ‘hurma fidesi’ şeklindedir. Hem kız hem de erkek çocukları için kullanılabilecek bir potansiyel sunuyor. Tek başına ya da farklı isimler ile bir araya getirerek uyumlu şekilde değerlendirilebilecek bir addır.