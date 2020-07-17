Mahkeme Yargıtay’ın bozma kararına uydu

Yargıtay’ın bozma kararının ardından “futbolda şike” davasının yeniden görülmesine dün başlandı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, “futbolda şike” davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarının usul eksikliği nedeniyle bozulmasına karar vermişti. Yargıtay’ın bozma kararının ardından İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın duruşmasına Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu’nun da arasında bulunduğu toplam 21 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Duruşmaya ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da izleyici olarak katıldı. Aziz Yıldırım sanık kürsüsünde otururken, başkan Ali Koç ise izleyici kısmında oturdu. Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin bozma ilamına karşı diyeceği sorulan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, “Nerdeyse 10 yılı bulan bu sürecin halen sonuçlandırılmamış olması vatandaş olarak adil yargılanma hakkımızı ihlal etmektedir” dedi.

‘Aynı noktadayım’

Yıldırım, şunları söyledi:

“Kurşun asker haline getirilen FETÖ/PDY mensuplarınca hazırlanan metinlere dayanılarak yargılanmamız bile başlı başına hukuka aykırı bir durumdur ve bu dosyada beraat dışında verilecek her karar FETÖ/PDY terör örgütüne can suyu olacaktır. Fenerbahçe sevdam cehennem donana kadar sürecektir. Ben halen aynı noktadayım. Ama suçlamada bulunan kişiler kaçmakta ve inlerinde saklanmaktadır. Benim ve arkadaşlarımın yeniden beraatimize karar verilmesini istiyorum.”

Duruşmada diğer sanıklar da Yargıtay kararına direnilerek haklarında beraat kararı verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin bozma ilamına uyulmasına karar vererek sanıklar Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi, Selim Kımıl’ın dosyasını ayırdı. Mahkeme ayrılan sanıkların da diğer sanıkların da duruşmasını 6 Kasım’a erteledi.

Ayırma gerekçesi

Aziz Yıldırım’ın arasında bulunduğu beş kişi daha önce yeniden yargılanma talep etmişti. Diğer sanıkların ise dosyası Yargıtay tarafından bozulmuştu. Ancak yerel mahkeme yeniden yargılama konusu kişilerin ve Yargıtay’ın dosyasını bozduğu kişilerin dosyasını birlikte görmüştü. Yargıtay 5. Ceza Dairesi de bu durumun usule aykırı olduğunu belirterek bozma gerekçesi yapmıştı.

Aralarında Aziz Yıldırım’ın da bulunduğu 36 sanıklı dava İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmayı Ali Koç da izledi.