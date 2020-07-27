Malware Nedir? Malware Temizleme Programları Ne İşe Yarar?

Malware Nedir?



İnternette özellikle sıklıkla kullanılan terimler arasında yer alan malware hakkında merak edilenler oldukça fazladır.İnternette özellikle sıklıkla kullanılan terimler arasında yer alan malware hakkında merak edilenler oldukça fazladır.



İngilizce olarak Malicious Software kelimelerinden türetilmiş olan malware nedir ve ne anlama gelmektedir? Diye düşünenler için kötü amaçlı olan yazılımlara verilen genel addır. Kötü amaçlı olarak hazırlanmış olan yazılımlar özellikle bilgilerinizi çalmak, parola ya da kullanıcı adı gibi size özel verileri ele geçirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle bilgisayarınızın çökmesine ya da yavaşlamasına neden olabilir.



Kullanıcıları özellikle olumsuz şekilde etkileyecek olan malware grubu içerisine virüs, Truva atı, backdoor, Adware, worm yani solucan gibi pek çok farklı kötü amaçlı hazırlanmış olan program girmektedir. Son derece tehlikeli olması nedeniyle özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.



Kullanıcılar özellikle bilgisayarlarında önemli bir bilgi olmadığını düşünerek bulaşması durumunda herhangi bir sorun olmayacağını düşünüyorlarsa hata yaparlar. Yazılımlar bilgisayarınızı yavaşlatır ve aynı zamanda bilgi çalar. Bazı durumlarda ise bilgisayarınıza bot görevi vererek başkaları tarafından kullanılmasına sebep olabilir. Bu durum farklı sorunlar yaşamanıza neden olabileceği için özellikle dikkat etmeniz gereken sorunlar arasında yer almaktadır.

Uzaktan bilgisayarınıza erişim yaşanması durumunda bilgisayarınız siber saldırılarda kullanılabilir. Aynı zamanda farklı suçların işlenmesi nedeniyle de kullanımı sağlanabilir. Bu sebeple özellikle kötü amaçlı yazılımlar konusunda daha dikkatli olunması gerekir. Özellikle bilgisayarınızın gerekli güvenlik önlemlerine ve donanımlarına sahip olmasına dikkat etmeniz gerekir.



Malware ve Virüs Arasındaki Fark Virüslerin de dahil olduğu zararlı yazılımlara verilen genel ad olarak malware kullanılır. Müdürlüklerinde bu grup içerisinde yer alması söz konusu olmaktadır. Bu nedenle aralarında herhangi bir farklılık durumu söz konusu değildir.



Malware Nasıl Bulaşır?



Kötü amaçlı olarak kullanılan uygulamaların içerisine gizlenerek bilgisayara bulaşmaktadır. Aynı zamanda illegal içerik barındırmakta olan sitelerin kullanılması veya indirme siteleri üzerinden de bulaşması söz konusu olabilir. Bu nedenle kullanıcıların özellikle tercih etmiş oldukları siteler konusunda daha dikkatli olmaları gerekir.



Aynı zamanda USB belleklerde bulunan virüslerde yayılma aracı olmaktadır. Zararlı içerikleri barındırmakta olan sitelere girilmesi durumunda bilgisayarınızda bulaşması söz konusu olabilir. Ücretsiz olarak tanımlanmış olan yazılımların kullanımı da aynı şekilde risk faktör oluşturmaktadır. Bu nedenle kullanıcıların internet üzerinden yapacakları her işleme dikkat etmesi gerekir. Aynı zamanda bilgisayarınızı korumak için kullanacağınız programlar da önemlidir.

Malware Nasıl Önlenir?Bilgisayarınızda sürekli olarak güncel antivirüs programı bulundurmanız gerekir. Kullanıcılar için özellikle malware nasıl önlenir? Diye düşünenlerin antivirüs programı kullanımı etkili olmaktadır. Ev içerisinde kullanım için ücretsiz olarak kullanacağınız antivirüs programları uygun olmaktadır. Aynı zamanda gerekli olması durumunda anti malware yazılımları da çalıştırılabilir. Kullanılan antivirüs programlarının özellikle güncel tutulması gerekir. Bu sayede bilgisayarınızı her daim kötü amaçlı yazılımlara karşı daha etkin şekilde koruyabilirsiniz.