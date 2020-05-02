Marketler bugün açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık mı? Marketlerin çalışma saatleri nedir?

Marketler bugün açık mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. 3 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı başladı. Corona virüs salgınının yayılmasının önemlemesi için alınan sokağa çıkma yasağının detayları merak onusu. İçişleri bakanlığı yayımlandığı genelge ile sokağa çıkma yasağın açık olacak yerleri belirtiyor. Peki sokağa çıkma yasağında bugün marketler açık mı?

MARKETLER VE BAKKALLAR BUGÜN AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 Mayıs tarihinde market ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında çalışabileceklerdi.

Sokağa çıkma yasağının olduğu 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde marketler ve bakkallar kapalı olacak.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede marketlerin durumu ile ilgili şu bilgiler yer aldı:

a.1- Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

a.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç kullanabilir) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

a.3- 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),