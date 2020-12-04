Marketler bugün saat kaça kadar açık olacak? Hafta sonu market, manav ve kasap'lar açık olacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 21:00'dan sonra uygulamaya konulacak. Hafta sonu kesintisiz süre ile uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar marketlerden ihtiyaçlarını giderebilmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki Marketler bugün saat kaça kadar açık olacak? Marketler ve bakkallar hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde hizmet verecek mi?

MARKETLER BUGÜN SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketler sabah saat 10:00'da açılıyor akşam ise saat 20:00'a kadar hizmet veriyor

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Hafta sonu marketler açık olacak! Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Cumartesi-Pazar günleri marketler sabah 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı günlerinde market, manav, kasap ve kuruyemişçi gibi en yakın mesafedeki dükkanlara 20 yaş altı bireyler ve 65 yaş üstü vatandaşlar alınmayacak