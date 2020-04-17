Marketler saat kaça kadar açık, ne zaman kapanacak? 17 Nisan BİM, A101, Carrefour, ŞOK, Migros kapanış saatleri

Market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsmaında marketlerin çalışma saatlerine yönelik birtakım düzenlemeler geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girmişti. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süren sokağa çıkma yasağının ardından birçok şehirde marketlerin saat kaçta açıldığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte marketlerin açılış ve kapanış saatleri,..

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 mağazaları saat 10:00 açılıp 20:00'a kadar vatandaşlara hizmet veriyor

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM mağazaları sabah 10:00'da açılıp 20:00'a kadar müşterilerine hizmet veriyor

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

Şok mağazaları saat 10:00'da açılıp 20:00'a kadar müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros mağazaları 12:00'de açılıp akşam 20:00'a kadar hizmet veriyor

CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ

Carrefoursa çalışma saatleri olarak 10:00 20:00 saatleri arasında hizmet veriyor