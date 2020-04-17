Marketler saat kaça kadar açık, ne zaman kapanacak? 17 Nisan BİM, A101, Carrefour, ŞOK, Migros kapanış saatleri
Bu akşam itibariyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat sürecek yeni bir sokağa çıkma yasağı daha başlıyor. Konuyla ilgili olarak vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Marketler saat kaça kadar açık, ne zaman kapanacak sorusunun cevabı oldu. İşte 17 Nisan BİM, A101, Carrefour, ŞOK, Migros kapanış saatleri...
Market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsmaında marketlerin çalışma saatlerine yönelik birtakım düzenlemeler geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girmişti. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süren sokağa çıkma yasağının ardından birçok şehirde marketlerin saat kaçta açıldığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte marketlerin açılış ve kapanış saatleri,..
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 mağazaları saat 10:00 açılıp 20:00'a kadar vatandaşlara hizmet veriyor
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM mağazaları sabah 10:00'da açılıp 20:00'a kadar müşterilerine hizmet veriyor
ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ
Şok mağazaları saat 10:00'da açılıp 20:00'a kadar müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor
MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros mağazaları 12:00'de açılıp akşam 20:00'a kadar hizmet veriyor
CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ
Carrefoursa çalışma saatleri olarak 10:00 20:00 saatleri arasında hizmet veriyor