Marketler saat kaçta açılacak/kapanacak? BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros çalışma saatleri
Marketler saat kaçta açılıyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağının dün gece yarısında sona ermesinin ardından perakende sektöründe hizmet veren büyük marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros saat kaçta açılıyor? İşte marketlerin açlılış ve kapanış saatleri...
BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dört günlük sokağa çıkma yasağı süresince 23-24 Nisan tarihleri arasından 08:00-14:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam eden market ve bakkallar 25-26 Nisan tarihlerinde ise kapalı tutuldu. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağının dün gece yarısında sona ermesinin ardından araştırmalarını sıklaştırmaya başladı. Peki Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? İşte marketlerin çalışma saatleri ile ilgili merak edilenler...
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
Bim mağazaları sabah 09:00'da açılıyor akşam saa 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 mağazaları sabah saat 09:00'da açılıyor ve 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor
CARREFOURSA ÇALIŞMA SAATLERİ
Carrefoursa mağazaları sabah saat 09:00'da açılıyor. Ancak AVM mağazaları 10:00'da açılışını yapıyor. Carrefour mağazaları 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor
ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK mağazaları 09:00'da açılıp 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.
MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros mağazaları 09:00'da açılıp 21:00'e kadar hizmet veriyor. AVM'lerde yer alan mağazalar ise halen hizmet vermeye devam ediyor. AVM mağazalarının açılış saatleri ise 10:00 olarak biliniyor.