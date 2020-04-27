Marketler saat kaçta açılacak/kapanacak? BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros çalışma saatleri

BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dört günlük sokağa çıkma yasağı süresince 23-24 Nisan tarihleri arasından 08:00-14:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam eden market ve bakkallar 25-26 Nisan tarihlerinde ise kapalı tutuldu. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağının dün gece yarısında sona ermesinin ardından araştırmalarını sıklaştırmaya başladı. Peki Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? İşte marketlerin çalışma saatleri ile ilgili merak edilenler...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

Bim mağazaları sabah 09:00'da açılıyor akşam saa 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 mağazaları sabah saat 09:00'da açılıyor ve 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor

CARREFOURSA ÇALIŞMA SAATLERİ

Carrefoursa mağazaları sabah saat 09:00'da açılıyor. Ancak AVM mağazaları 10:00'da açılışını yapıyor. Carrefour mağazaları 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK mağazaları 09:00'da açılıp 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros mağazaları 09:00'da açılıp 21:00'e kadar hizmet veriyor. AVM'lerde yer alan mağazalar ise halen hizmet vermeye devam ediyor. AVM mağazalarının açılış saatleri ise 10:00 olarak biliniyor.