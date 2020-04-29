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29.04.2020 - 07:52 |

Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour çalışma saatleri

Marketler saat kaçta açılıyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hafta başında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından 30 Nisan 24:00'da başlayacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge yayımlandı. Peki Marketler bugün ve yarın saat kaçta açılacak? 1 Mayıs Cuma günü marketler açık olacak mı?

Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour çalışma saatleri

Marketler saat kaçta açılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Perakende sektöründe hizmet veren birçok marketin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta cuma gününe denk gelen 1 Mayıs ile birleştirildi. Sokağa çıkma yasağı öncesinde marketlerden alışverişlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında Perşembe günü yani 30 Nisan tarihinde marketler 08:00 23:00 saatleri arasında hizmet verecek. Cuma günü ise marketler 09:00-14:00 saatlerinde açık olacak

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

Bim mağazaları sabah 09:00'da açılıyor akşam saa 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 mağazaları sabah saat 09:00'da açılıyor ve 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor

CARREFOURSA ÇALIŞMA SAATLERİ

Carrefoursa mağazaları sabah saat 09:00'da açılıyor. Ancak AVM mağazaları 10:00'da açılışını yapıyor. Carrefour mağazaları 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK mağazaları 09:00'da açılıp 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros mağazaları 09:00'da açılıp 21:00'e kadar hizmet veriyor. AVM'lerde yer alan mağazalar ise halen hizmet vermeye devam ediyor. AVM mağazalarının açılış saatleri ise 10:00 olarak biliniyor.

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