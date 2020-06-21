Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maske takmamanın cezası ne kadar?

Maske takmanın zorunlu olduğu iller hangileri sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında birçok şehirde devreye sokulan maske takma zorunluluğuna son olarak artan vaka sayılarının ardından İstanbul, Ankara ve Bursa'da eklenmişti. Doğu illerde akraba düğün sünnet töreni gibi ortanizasyonların düzenlenmesi artan vaka sayıları nedeniyle birçok ilde uygulanmaya başlanan sokağa maskesiz çıkma yasakları hangi illerde var? Cezası ne kadar?

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

Yarın itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

48 İLDE TÜM ALANLARDA

Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.