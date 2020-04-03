Maske takmak zorunlu mu oldu, Maske takmayanlara ceza var mı? Maske corona virüsten koruyor mu?

Corona virüs tedbirlerine ilişkin yeni kararlar da alınmaya devam ediyor. Konuya ilişkin son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli bir son dakika açıklaması geldi. Peki merakla araştırılan maske zorunlu mu oldu, maske takmayanlar ceza alacak mı?



MASKE TAKMAYANLAR CEZA ALACAK MI?

Maske takmayanlar hakkında adli süreç başlatılacak ve ceza işlemi uygulanacak. Şu an cezanın ne kadar olacağı konusunda net bir açıklama yapılmadı.



CORONA VİRÜSÜ İÇİN HANGİ MASKE KULLANILMALI?



Cerrahi Maskeler Cerrahi maske, eczaneden satın alınabilen ve “damlacık” yolu ile bulaşan enfeksiyöz ajanlara karşı koruma sağlayan tek kullanımlık bir tıbbi malzemedir. Bahsi geçen bu damlacıklar, kullan kişi nefes verdiğinde tükürük damlacıkları veya üst solunum yolundan gelen salgılar olabilir. Yani cerrahi maske cerrahlar için tasarlanmıştır, çünkü bu ürünler doktorun burnundan ve ağzından patojenlerin cerrahi alana girmesini önlemek için iyi bir iş çıkarırlar. Bakım veren kişi tarafından giyilirse, cerrahi maske hastayı ve çevresini (hava, yüzeyler, ekipman, cerrahi bölge) korur. Bulaşıcı bir hasta tarafından giyilirse, hastanın çevresini ve çevresini kirletmesini önler. Bu maskeler 3 ila 8 saatten fazla giyilmemelidir. Cerrahi maske ayrıca kullanıcıyı biyolojik sıvıların sıçraması riskinden koruyabilir. Bu durumda, cerrahi maske su geçirmez bir tabakaya sahip olmalıdır.



Ayrıca gözleri korumak için bir cerrahi koruma gözlüğü ile beraber kullanılabilir. Solunum Maskeleri Bir solunum maskesi, kullanıcının sağlık açısından tehlikeli olan aerosolleri (toz, duman, buğu), buharları veya gazları (dezenfektanlar, anestezik gazlar) solumasını önleyen kişisel koruyucu ekipmanlardır. Genellikle eczanelerde mevcut değildir, kullanıcıyı havadaki bulaşıcı ajanlardan, yani koronavirüs, SARS, H1N1, vb. gibi bir virüsün kontaminasyonuna karşı korur. Solunum maskeleri, izolasyon ve filtreleme olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Filtreleme maskeleri bir yüz parçası ve bir filtreleme cihazından oluşur. Bazen filtre elemanı yüz parçasına entegre edilir. Filtre tipine bağlı olarak, maske ya sadece parçacıklara karşı, sadece belirli gazlara ve buharlara karşı ya da parçacıklara gazlara ve buharlara karşı etkili olacaktır. Filtreleme maskeleri bazen kullanıcı konforunu artırmak için bir ekshalasyon valfi (gaz çıkış aparatı) ile donatılabilir. Valf, maskenin içinde buğulanmayı önler ve kullanıcının kolayca nefes alıp vermesine yardımcı olur. Solunum maskelerinin, onları giyenleri de bulaşıcı ajanların “damlacıklarından” solumasına karşı koruduğuna dikkat edilmelidir. Solunum maskeleri tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir olabilir.