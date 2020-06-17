Maskesiz sokağa çıkma yasağının olduğu iller hangileri? Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı?

Maskesiz sokağa çıkma yasakları peş peşe gelmeye devam ediyor İl Hıfızsıhha Kurullları tarafından alınan kararlar ile birçok ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına sona olarak 5 ilin daha eklemmesi ile sayı 45'e yükseldi. Birçok il ve ilçe merkezinde sokağa maskesiz çıkmanın yasaklanmasının ardından il valilikleri tarafından alınan karar ile kurala uymayanlara alt ve üst limitten cezalar kesilebilecek. Maskesiz sokağa çıkma yasağının uygulandığı iller arasında hangileri olduğunu merak eden vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. Peki Hangi illlerde maskesiz sokağa çıkmak yasak?

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu. Bitlis ve Yalova Valilikleri İl Hıfzıssıhha Kurulları da il genelinde maske takma zorunluluğu kararının alındığını bildirdi.

Bursa ise Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Kestel ve Gürsu ilçeleriyle yasağa katıldı. Bununla birlikte 45 ilde (Adıyaman, Afyonkarahisar...

Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elâzığ, Eskişehir, Gaziantep...

Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak...

Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Şanlıurfa, Bitlis, Yalova ve Bursa'da 6 ilçe) maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış oldu.

Belirlenen 45 ilde tedbirleri ihlal edenler hakkında, 1.593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve 5.326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddeleri gereğince idari para cezası uygulanacak.

Hıfzıssıhha Kanunu; 250 liradan 1.000 liraya kadar idari para cezasını, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi de genel sağlığın korunmasına yönelik verilen emre aykırı hareket eden kişiye 100 lira idarî para cezasını kapsıyor.

Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi, cezaya emri veren makam tarafından karar verileceğini de ifade ediyor.

Buna göre, maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen tedbirleri ihlal edenler hakkında her ile göre Valilik İl Hıfsızzıhha Kurulları emre itaatsizliğin durumuna göre idari para cezasını alt limit 250 liradan üst limit yaklaşık 3.191 liraya kadar uygulayabiliyor.

Kentte maske uygulamasının ilk gününde karara harfiyen uyanlar olduğu gibi ihlal edenler de oldu.

Öte yandan, Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince sokağa maskesiz çıkmak yasaklanırken, yasağa uymayanlara 798 ile 3 bin 191 TL arasında ceza kesilecek.

Kentte maskesiz çıkmanın alt limitten cezası 798 lira olarak belirlenirken, bunu “alışkanlık hâline getirenlere” ise aynı maddenin üst limiti olan 3 bin 191 TL ceza kesilecek.

İstanbul Valiliği de, koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler aldı.

Karabük Valiliği ise bayram sonrası yeniden artış gösteren vakaları tedbir amaçlı olarak, maskesiz sokağa çıkmak ve dolaşmayı yasaklarken, uymayanlara ise 3 bin 180 TL ceza uygulanacağını duyurdu.

Türkiye’de 30 büyükşehirden 17’sinde maske takma mecburiyeti bulunuyor. Türkiye’nin yüzde 40’ına denk gelen en kalabalık 5 ilinde ise bu yasak yok.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kontrollü sosyal hayatın salgına karşı yeni bir hayat tarzı olduğunu belirtmişti.

“Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz” değerlendirmesinde bulunmuştu.