MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? Ayyüce'nin yaşı, boyu, kilosu kaç? İşte biyografisi...

MasterChef Türkiye 2020 sezonu için heyecan bu akşam başlıyor. Jüride Mehmet Şef, Somer Şef, Danilo Şefin yer aldığı MasterChef Türkiye'de 16 yarışmacı mücadele vermek için hazır. İzleyiciler tarafından yarışmacıların kim olduğu araştırılırken, isim isim merak edenler bizzat isim yazarak aratıyor. MasterChef türkiye 2020 yarışmacıları arasında Ayyüce Kamit de bulunuyor. Peki Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşındadır? Ayyüce'nin boyu ve kilosu kaç?

MASTERCHEF TÜRKİYE AYYÜCE KİMDİR?

Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve Sakaryalı. 2016 yılında İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi’nde eğitim gören ve burada aldığı eğitimin ardından restoranda çalışmaya başlayan Ayyüce Kamit 4 yıldır aşçılık yapıyor. Ayyüce Kamit, gastronominin önemli isimleri arasında sayılan Şef Aylin Yazıcıoğlu’nun restoranında 2 yıl pastane şefi olarak çalıştı.Ayyüce, yemek yapmayı çok sevdiğini ve MasterChef Türkiye'de daha iyi tecrübeler edineceğini dile getiriyor. Ayyüce Kamit, MasterChef türkiye seçmelerinde 40 dakikalık sürede Fransız soğan çorbası yemeği ile Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'den evet oyu alarak, ana kadroya dahil oldu.