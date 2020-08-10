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10.08.2020 - 22:59 |

Masterchef'te kim kazandı 10 Ağustos? Masterchef'te 9.finalist kim oldu?

Masterchef'te bu akşam kıyasıya rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta MasterChef'in son 16 yarışmacısı arasına girecek 8 isim belirlendi. Bu hafta ise diğer 8 isim daha belli olacak. Bugün izleyicilerle buluşan bölümde bir isim daha ana kadroya girecek. Peki 10 Ağustos'ta Masterchef Türkiye'de kim kazandı?

Masterchef'te kim kazandı 10 Ağustos? Masterchef'te 9.finalist kim oldu?

Masterchef Türkiye'de bugün kazanan bir isim programda yarışan 16 isim arasına girecek. Bu akşam yarışmanın ilk turunda Tanya,Barboros, Çağla, Ebru, Arem ve Eray en iyi yemeği yaprak yaratıcılık turunda yarışma hak kazandılar. 6 isimden biri ise Masterchef'in 9.yarışmacısı olacak.

MASTERCHEF'TE BUGÜN KİM KAZANDI? 10 AĞUSTOS

MasterChef Türkiye'de bugün yarışmacılar ilk turda Çerkes Tavuğu yaptılar. Çerkes tavuğunu en iyi yapan isimler Tanya,Barboros, Çağla, Ebru, Arem ve Eray oldu. Masterchef'in 9. yarışmacısı 6 yarışmacının kıyasıya rekabeti sonrasında belli olacak.

İŞTE ANA KADROYA GİREN İSİMLER

Serhat Doğramacı

Duygu Acarsoy

Özgül Coşar

Emir Elidemir

Ayyüce Kamit

Sedat Tuncer

Esra Tokelli

Furkan Yalçın

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