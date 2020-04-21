Mavi Kart Nedir? Kimlere Mavi Kart Verilir Ve Nasıl Başvuru Yapılır?

Mavi Kart Türk Vatandaşlık Kanunu 28. madde de belirtilen çeşitli haklara sahip olunduğunu resmi olarak belgeleyen bir Karttır. Mavi Kart Türkiye’de doğmuş fakat çeşitli nedenler ile vatandaşlıktan çıkma izni ile Türk vatandaşlığından çıkan kişilerin tabii olduğu hakları içeren bir karttır.

Mavi Kartlılar Kütüğü Nedir?

Mavi Kartlılar kütüğü Mavi Karta sahip olan Türkiye2de doğmuş fakat vatandaşlıktan çıkmış olan kişilerin 5901 sayılı kanunun 28. Maddesine göre belirtilen tüm altsoyların elektronik ortamda kaydedildiği bir kütüktür.

Kimlere Mavi Kart Verilir Ve Nasıl Başvuru Yapılır?

Mavi Kart başvurusunu direk ilgili kişi yapmak zorundadır. Kişinin iki adet vesikalık fotoğraf ile hangi uyruğu taşıyorsa o ülkenin yüksek makamlarının düzenlendiği pasaport veya kimlik kartı ile başvuru yapılmalıdır. Yurt içinde bulunuluyorsa nüfus müdürlüklerine, yurt dışındaysa dış temsilciliklere başvurulmalıdır.

Kimler Mavi Kart Alamaz?

Türk vatandaşlığından çıkartılan kişiler Mavi Kart alamazlar.

Seçme hakkını kullanmak için Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan kişiler Mavi Karta sahip olamazlar.

Türk vatandaşlığından çıkma izni ile Türk vatandaşlığını kaybeden fakat Türkiye’de doğmamış olan kişiler mavi karta sahip olamazlar.

Anne veya babasına vatandaşlıktan çıkma izni verilen ve bu şekilde Türk vatandaşlığı kaybeden fakat Türkiye’de doğmamış olan kişiler Mavi Karta sahip olamazlar.

Anne veya babasından birinin hala Türk vatandaşı olduğu ergin yaşa gelmeyen çocuklar Mavi Karta sahip olamazlar. Aile kütüğüne kaydedilmelidirler.

Mavi Karta Sahip Olan Kişilere Hangi Haklar Tanınıyor?

Mavi Karta sahip olan kişiler Türk Vatandaşlarının sahip olmuş olduğu tüm haklara sahiplerdir. Kamu düzeni ve milli güvenlik ile ilgili hükümler saklıdır. Mavi Kartlı kişilerin askerlik yapma yükümlülüğü, muafen ev ve araç eşyalarını ithal edebilme, seçme ve seçilme hakkı gibi hakları ve yükümlülükleri yoktur.

Mavi Kartlı kişilerin sosyal güvenlik ile ilgili hakları tamamen saklı olup sosyal güvenlik haklarını kullanabilmek için kanuni hükümlere tabilerdir. Mavi Karta sahip olan kişiler kamu hukuku ve belirli bir kadroya sahip olan sürekli ve asli kamu görevlerinde hizmet veremezler. Buna rağmen kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel, geçici personel veya işçi olarak çalışabilirler.